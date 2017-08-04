В Мариуполе разрушается фасад библиотеки, её крыша также требует ремонта

Со здания мариупольской библиотеки им. В.Г. Короленко, расположенной на проспекте Мира, на тротуар перед входом в учреждение рухнул крупный кусок штукатурки. Отметим, что это одна из самых посещаемых библиотек города и в неё ходят не только взрослые, но и дети, которые подвергаются опасности.

Представители руководства Центральной библиотеки заявляют, что действительно, здание требует ремонта, помимо фасада, существует проблема с целостностью кровли, которую также нужно ремонтировать. Ещё в прошлом году для выполнения необходимых работ была составлена смета. Говорилось о возможности проведения ремонта в этом году, но на данный момент информацией о времени начала проведения работ руководство библиотеки не владеет.

При этом появилась опасность обрушения штукатурки на соседнем участке фасада, там видны трещины.