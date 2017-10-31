В Мариуполе разыскивают мужчину, который пропал из городской больницы

Жительница Мариуполя обратилась с просьбой о помощи в полицию, а также в нашу редакцию. Дело в том, что пропал ее сын, который проходил лечение в одной из больниц Кальмиусского района.

По словам женщины, сын исчез днем 21 сентября - он вышел на улицу покурить и в палату не вернулся. С тех пор его никто не видел. Мать забила тревогу об исчезновении на следующий же день. Она надеется на помощь небезразличных людей.

Приметы: Виктор Зберун - на вид 48-50 лет, рост 1,7 метра, телосложение среднее, лицо овальное, волосы темные средней длины, подбородок прямой, на лбу шрам.

Всех, кто видел пропавшего мужчину, либо располагает важной информацией, просят сообщить в полицию или звонить по телефону 102.







