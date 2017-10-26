Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу

26.10 в 18:06

В районе пересечения проспекта Металлургов и улицы Итальянской работники "Горводоканала" производили замену задвижки на трубопроводе. Для этого им пришлось перекрывать подачу воды и делать её сброс из труб.

Таким образом, около 15:00 часть улицы была залита мощными потоками воды, которая сливалась в приёмники ливнёвки. Водный след, благодаря активному перемещению транспорта, растянулся до проспекта Нахимова.

/uploads/news/964x620/ZrUMbYsz.JPG
/uploads/news/964x620/WDT7vp1W.JPG
/uploads/news/964x620/eQAGF93E.JPG
/uploads/news/964x620/uLeklMT5.JPG
/uploads/news/964x620/X4ws35uv.JPG
2017-10-26 18:06:00
Важные новости
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
Лента новостей
Под Мариуполем военный транспорт попал в ДТП: погиб водитель
26.10 в 19:09
В Мариуполе автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину
26.10 в 18:40
В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
За неделю в Украине более 140 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
26.10 в 17:00
Гражданский корпус «Азов» и участники АТО не дали работать совещанию по решению земельного вопроса в Мариуполе
26.10 в 16:31
В Донецкой области началась отработка «Мигрант»
26.10 в 16:08
В Мариуполе в следующем году обещают достроить социальное жилье
26.10 в 15:54
«Укрзализныця» возьмется за реконструкцию железнодорожных вокзалов
26.10 в 15:37