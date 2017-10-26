В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу
26.10 в 18:06
В районе пересечения проспекта Металлургов и улицы Итальянской работники "Горводоканала" производили замену задвижки на трубопроводе. Для этого им пришлось перекрывать подачу воды и делать её сброс из труб.
Таким образом, около 15:00 часть улицы была залита мощными потоками воды, которая сливалась в приёмники ливнёвки. Водный след, благодаря активному перемещению транспорта, растянулся до проспекта Нахимова.
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2017-10-26 18:06:00
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