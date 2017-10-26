В Мариуполе ремонт привел к мини-потопу

В районе пересечения проспекта Металлургов и улицы Итальянской работники "Горводоканала" производили замену задвижки на трубопроводе. Для этого им пришлось перекрывать подачу воды и делать её сброс из труб.

Таким образом, около 15:00 часть улицы была залита мощными потоками воды, которая сливалась в приёмники ливнёвки. Водный след, благодаря активному перемещению транспорта, растянулся до проспекта Нахимова.