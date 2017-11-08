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В Мариуполе ремонтируют единственный в Украине ледокол «Капитан Белоусов»

8.11 в 10:45

В Мариуполе на Азовском судоремонтном заводе проводится ремонт ледокола балтийского типа «Капитан Белоусов» мощностью в 10500 лошадиных сил.

Предусмотрен значительный объем работ в системах жизнеобеспечения судна - всего более 100 ремонтных операций, в том числе и трудоемкие операции с многотонными деталями, сообщает пресс-центр АСРЗ.

Судоремонтники планируют завершить все работы на судне 30 ноября текущего года, при этом уже сегодня выполнено порядка 75% из запланированного.

Напомним, ледокол был построен в 1953 году на Хельсинкской верфи Wärtsilä (Вяртсиля) и на данный момент является единственным в Украине. «Капитан Белоусов» водит караваны судов в Азовском море.

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2017-11-08 10:45:00
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