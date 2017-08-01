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В Мариуполе решили узнать, какие у жителей потребности. Горожан ждет опрос

1.08 в 09:26

В Мариуполе планируют изучить потребность населения в социальных услугах. Департамент социальной защиты населения горсовета совместно с городскими учреждениями социальной направленности разработали форму для опроса социально уязвимых жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предлагать заполнить анкету о наиболее актуальных потребностях будут в районных УСЗН, территориальных центрах соцобслуживания, центрах социальной реабилитации детей с инвалидностью, центрах соцслужб для семьи, детей и молодежи, медицинских учреждений города.

Результаты опроса обобщат и используют для формирования соответствующей социальной политики на местном и государственном уровне.

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2017-08-01 09:26:00
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