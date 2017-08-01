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В Мариуполе реструктуризируют коммунальное предприятие ритуальных услуг, сократив штат работников

1.08 в 11:59

КП «Комбинат коммунальных предприятий», оказывающее похоронные услуги жителям Мариуполя, ждёт сокращение. Такое решение принято властями города.

Мэр Вадим Бойченко уточнил, что данная реструктуризация производится в целях экономии, так как городской бюджет ежегодно выделяет 10 млн гривен на данное КП, при этом мариупольцы жалуются на качество услуг по захоронению. Городской голова отметил, что на предприятии просматривалась коррупционная составляющая.

В рамках грядущей реструктуризации на КП «Комбинат коммунальных предприятий» планируют сократить 60 штатных единиц, в том числе 31 работника, который занимается транспортировкой умерших и погибших граждан. Отмечается, что город продолжит выделять предприятию деньги на услуги по доставке умерших в морги Мариуполя.

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2017-08-01 11:59:00
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