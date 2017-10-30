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В Мариуполе родители школьники выступили против празднования Хэллоуина

30.10 в 14:10

В некоторых школах Мариуполя не стали отмечать Хэллоуин. Как сообщили родители учеников начальных классов СШ №25, в отличие от прошлого года, этой осенью их детям не удалось продемонстрировать купленные для праздника костюмы и сделать грим ведьм и вампиров, так как не все мариупольцы, чьи дети учатся в этом учреждении образования, поддержали идею праздника.

По их словам, некоторые родители первоклашек и других младших классов заявили, что их детей пугают "герои праздника", да и у самих матерей и отцов школьников, по их словам, неоднозначный Хэллоуин вызывает отторжение.

Те, кто поддерживают проведение Хэллоуина, в свою очередь, выступают за продолжение традиции празднования этого дня, когда холлы школ и классы оформляются соответственно, а дети приходят в школу в карнавальных

В данном случае руководство школы с пониманием отнеслось к родителям, выступивших против Хэллоуина.

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2017-10-30 14:10:00
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