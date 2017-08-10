В Мариуполе с балкона многоэтажки сняли 2-летнюю девочку
10.08 в 15:23
Сегодня, 10 августа, около 7:00 мариупольским спасателям поступила информация о том, что на балконе третьего этажа одного из домов по улице Миклухи-Маклая сидит маленький ребенок и зовет свою маму.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, прибывшие на место происшествия спасатели сняли 2-летнюю девочку с парапета и передали ее родителям.
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2017-08-10 15:23:00
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10.08 в 15:11