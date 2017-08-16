В Мариуполе сегодня без воды оставят жилые дома, детдом и школу

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

д/с № 76

дом ветеранов

д/дом "Солнышко"

СОШ №57

Бестужева, 2-94

туп. Бестужева, 2-42

пер. Февральский, 2-60

Рижская, 2-76

пер. Кузбасский, 2-54

пер. Рижский, 2-98

Звенигородская, 2-36

пер. Звенигородский, 21-97

Полетаева, 2-98

Дружбы, 2-76

Февральская, 20-120

Станиславского, 92-220

Кузбасская, 2-108

Нежинская, 2-20

пер. Нежинский, 2-18

130 Таганрогской дивизии, 21-133

ЦТП Февральская

Февральская, 28-48

пер. Рижский, 27.