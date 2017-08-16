В Мариуполе сегодня без воды оставят жилые дома, детдом и школу
16.08 в 09:18
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:
- д/с № 76
- дом ветеранов
- д/дом "Солнышко"
- СОШ №57
- Бестужева, 2-94
- туп. Бестужева, 2-42
- пер. Февральский, 2-60
- Рижская, 2-76
- пер. Кузбасский, 2-54
- пер. Рижский, 2-98
- Звенигородская, 2-36
- пер. Звенигородский, 21-97
- Полетаева, 2-98
- Дружбы, 2-76
- Февральская, 20-120
- Станиславского, 92-220
- Кузбасская, 2-108
- Нежинская, 2-20
- пер. Нежинский, 2-18
- 130 Таганрогской дивизии, 21-133
- ЦТП Февральская
- Февральская, 28-48
- пер. Рижский, 27.
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2017-08-16 09:18:00
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16.08 в 10:38