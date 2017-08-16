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В Мариуполе сегодня без воды оставят жилые дома, детдом и школу

16.08 в 09:18

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 16 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 прекращена подача воды по следующим адресам:

  • д/с № 76
  • дом ветеранов
  • д/дом "Солнышко"
  • СОШ №57
  • Бестужева, 2-94
  • туп. Бестужева, 2-42
  • пер. Февральский, 2-60
  • Рижская, 2-76
  • пер. Кузбасский, 2-54
  • пер. Рижский, 2-98
  • Звенигородская, 2-36
  • пер. Звенигородский, 21-97
  • Полетаева, 2-98
  • Дружбы, 2-76
  • Февральская, 20-120
  • Станиславского, 92-220
  • Кузбасская, 2-108
  • Нежинская, 2-20
  • пер. Нежинский, 2-18
  • 130 Таганрогской дивизии, 21-133
  • ЦТП Февральская
  • Февральская, 28-48
  • пер. Рижский, 27.
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2017-08-16 09:18:00
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