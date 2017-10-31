В Мариуполе сегодня десятки домов остались до вечера без воды
31.10 в 09:24
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 31 октября, в связи с проведением ремонтных работ до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пер. Нахимова, 3-7;
- ул. Казанцева, 14-22, 22а;
- пр. Мира, 72-78;
- пр. Нахимова, 174-206, 103-99;
- ул. Итальянская, 131-147, 134-146;
- ул. Бахчиванджи, 1-7;
- гостиница "Турист", "Европейская";
- школа "Лингва";
- ОШ №3;
- д/сад№ 49;
- ул. Пестеля, 1-40;
- пер. Пестеля, 1-14;
- ул. Миргородская, 1-89;
- пер. Миргородский,1-87;
- ул. Запорожская, 1-79;
- пер. Запорожский, 1-62;
- ул. Курако, 1-76;
- пер. Курако, 1-26;
- ул. Ермака, 1-34;
- пер. Ермака, 1-45;
- ул. Сорочинская, 1-137;
- ул. Параллельная, 1-191;
- ул. Котельникова, 1-110;
- ул. Братская, 1-115;
- ул. Шепотиленко, 1-98;
- ул. Богунского, 1-86.
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2017-10-31 09:24:00
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31.10 в 09:58