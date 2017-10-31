В Мариуполе сегодня десятки домов остались до вечера без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 31 октября, в связи с проведением ремонтных работ до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

пер. Нахимова, 3-7;

ул. Казанцева, 14-22, 22а;

пр. Мира, 72-78;

пр. Нахимова, 174-206, 103-99;

ул. Итальянская, 131-147, 134-146;

ул. Бахчиванджи, 1-7;

гостиница "Турист", "Европейская";

школа "Лингва";

ОШ №3;

д/сад№ 49;

ул. Пестеля, 1-40;

пер. Пестеля, 1-14;

ул. Миргородская, 1-89;

пер. Миргородский,1-87;

ул. Запорожская, 1-79;

пер. Запорожский, 1-62;

ул. Курако, 1-76;

пер. Курако, 1-26;

ул. Ермака, 1-34;

пер. Ермака, 1-45;

ул. Сорочинская, 1-137;

ул. Параллельная, 1-191;

ул. Котельникова, 1-110;

ул. Братская, 1-115;

ул. Шепотиленко, 1-98;

ул. Богунского, 1-86.