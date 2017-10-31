Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе сегодня десятки домов остались до вечера без воды

31.10 в 09:24

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 31 октября, в связи с проведением ремонтных работ до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пер. Нахимова, 3-7;
  • ул. Казанцева, 14-22, 22а;
  • пр. Мира, 72-78;
  • пр. Нахимова, 174-206, 103-99;
  • ул. Итальянская, 131-147, 134-146;
  • ул. Бахчиванджи, 1-7;
  • гостиница "Турист", "Европейская";
  • школа "Лингва";
  • ОШ №3;
  • д/сад№ 49;
  • ул. Пестеля, 1-40;
  • пер. Пестеля, 1-14;
  • ул. Миргородская, 1-89;
  • пер. Миргородский,1-87;
  • ул. Запорожская, 1-79;
  • пер. Запорожский, 1-62;
  • ул. Курако, 1-76;
  • пер. Курако, 1-26;
  • ул. Ермака, 1-34;
  • пер. Ермака, 1-45;
  • ул. Сорочинская, 1-137;
  • ул. Параллельная, 1-191;
  • ул. Котельникова, 1-110;
  • ул. Братская, 1-115;
  • ул. Шепотиленко, 1-98;
  • ул. Богунского, 1-86.
/uploads/news/964x620/73XRr4QY.jpg
2017-10-31 09:24:00
Важные новости
Ураганный ветер оставил без электричества около 100 населенных пунктов в Украине
31.10 в 10:15
В Мариуполе разбили очередной рекламный объект
31.10 в 09:58
Лента новостей
Ураганный ветер оставил без электричества около 100 населенных пунктов в Украине
31.10 в 10:15
В Мариуполе разбили очередной рекламный объект
31.10 в 09:58
Мариупольцы в составе украинской команды завоевали два «золота» на Международной олимпиаде
31.10 в 09:38
В Мариуполе сегодня десятки домов остались до вечера без воды
31.10 в 09:24
Мистический Хэллоуин и схожий славянский праздник Осенние Деды
31.10 в 09:14
Не дожали: «Черноморец» и «Мариуполь» сыграли матч без голов
31.10 в 08:36
На Приморском направлении под огнем позиции ВСУ и жилые кварталы: в бою ранен военный
31.10 в 08:07
Кладбище в центре Мариуполя: в братской могиле в Театральном сквере нашли останки советского солдата
30.10 в 20:57