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В Мариуполе сегодня снизят подачу воды, а кое-где - отключат

8.11 в 08:37

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 8 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет понижена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Земская, 13-82;
  • ул. 1Слободка, 1-206;
  • ул. 2Слободка, 1-136;
  • ул. Грибоедова, 4-73;
  • ул. Рыбная, 1-78;
  • ул. Домаха, 4-59;
  • ул. Консервная, 1-5;
  • ул. Гаванная, 1-20;
  • ул. Котовского, 3-211;
  • ул. Свердлова, 1-91;
  • ул. Донецкая, 1-185;
  • ул. Вокзальная, 1-22;
  • ул. Линника, 1-157;
  • ул. 1Озерная, 3-57;
  • ул. Железнодорожная, 1-59;
  • ул. Морская, 1-40;
  • ул. Паровозная 1-39;
  • д/с 66,
  • ОШ 37.

Также из-за ремонта до 21:00 прекратят подачу воды по следующим адресам:

  • пр. Металлургов, 83-97, 67-87, 94-100, 102,109-129;
  • ул. Куинджи,130-134,146-154а;
  • бул. Шевченко, 71-87, 91-93, 72-76;
  • ул. Фонтанная, 85;
  • ул. А. Нильсена, 62;
  • ул. Котляревского, 2-8а;
  • ул. Готфейская, 81/83;
  • ул. Писарева, 28;
  • ул. Мусоргского,1-21;
  • ул. Речная,1-65;
  • ул. Греческая,124 -230;
  • ул. Успенская,1-21;
  • ул.Торговая,140-240;
  • ул. Кальчанская, 2-55;
  • пер. Кальчанский,1-19;
  • ул. Заводская, 1-51;
  • пл. Лепсе,1-53;
  • пер. Заводской,1-66;
  • В. Аджахи, 1-49;
  • ул. Левицкого,1-53;
  • ул. Кальмиусская, 1-47;
  • ул. Кирова,1-44;
  • ул. Н.Аджахи,1-54;
  • ОШ № 11, 16, 17, 36, 66,
  • д/сады № 3, 129, 150, 163, 164;
  • бул. Шевченко, 81 а;
  • Центр Опеки;
  • БСМП;
  • котельная 138 квартала;
  • Кировский рынок, рынок Эдельвейс;
  • молокозавод.

Кроме того, без воды до 17:00 пробудут: пр. Металлургов, 195 б/в; пр. Металлургов, 174-194, 180, 181- 213; ул. Гонды, 76; РИК, д/с 61, 71, 98, 90, 84, 102; ОШ 28; горбольница №5; ул. Покрышкина, 90; ул. Блажевича, 67, 69; ул. Прожекторная, 49; ул. Сеченова, 58, 66, 70.

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2017-11-08 08:37:00
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