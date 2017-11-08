В Мариуполе сегодня снизят подачу воды, а кое-где - отключат

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 8 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет понижена подача воды по следующим адресам:

ул. Земская, 13-82;

ул. 1Слободка, 1-206;

ул. 2Слободка, 1-136;

ул. Грибоедова, 4-73;

ул. Рыбная, 1-78;

ул. Домаха, 4-59;

ул. Консервная, 1-5;

ул. Гаванная, 1-20;

ул. Котовского, 3-211;

ул. Свердлова, 1-91;

ул. Донецкая, 1-185;

ул. Вокзальная, 1-22;

ул. Линника, 1-157;

ул. 1Озерная, 3-57;

ул. Железнодорожная, 1-59;

ул. Морская, 1-40;

ул. Паровозная 1-39;

д/с 66,

ОШ 37.

Также из-за ремонта до 21:00 прекратят подачу воды по следующим адресам:

пр. Металлургов, 83-97, 67-87, 94-100, 102,109-129;

ул. Куинджи,130-134,146-154а;

бул. Шевченко, 71-87, 91-93, 72-76;

ул. Фонтанная, 85;

ул. А. Нильсена, 62;

ул. Котляревского, 2-8а;

ул. Готфейская, 81/83;

ул. Писарева, 28;

ул. Мусоргского,1-21;

ул. Речная,1-65;

ул. Греческая,124 -230;

ул. Успенская,1-21;

ул.Торговая,140-240;

ул. Кальчанская, 2-55;

пер. Кальчанский,1-19;

ул. Заводская, 1-51;

пл. Лепсе,1-53;

пер. Заводской,1-66;

В. Аджахи, 1-49;

ул. Левицкого,1-53;

ул. Кальмиусская, 1-47;

ул. Кирова,1-44;

ул. Н.Аджахи,1-54;

ОШ № 11, 16, 17, 36, 66,

д/сады № 3, 129, 150, 163, 164;

бул. Шевченко, 81 а;

Центр Опеки;

БСМП;

котельная 138 квартала;

Кировский рынок, рынок Эдельвейс;

молокозавод.

Кроме того, без воды до 17:00 пробудут: пр. Металлургов, 195 б/в; пр. Металлургов, 174-194, 180, 181- 213; ул. Гонды, 76; РИК, д/с 61, 71, 98, 90, 84, 102; ОШ 28; горбольница №5; ул. Покрышкина, 90; ул. Блажевича, 67, 69; ул. Прожекторная, 49; ул. Сеченова, 58, 66, 70.