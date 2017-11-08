В Мариуполе сегодня снизят подачу воды, а кое-где - отключат
8.11 в 08:37
По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 8 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 21:00 будет понижена подача воды по следующим адресам:
- ул. Земская, 13-82;
- ул. 1Слободка, 1-206;
- ул. 2Слободка, 1-136;
- ул. Грибоедова, 4-73;
- ул. Рыбная, 1-78;
- ул. Домаха, 4-59;
- ул. Консервная, 1-5;
- ул. Гаванная, 1-20;
- ул. Котовского, 3-211;
- ул. Свердлова, 1-91;
- ул. Донецкая, 1-185;
- ул. Вокзальная, 1-22;
- ул. Линника, 1-157;
- ул. 1Озерная, 3-57;
- ул. Железнодорожная, 1-59;
- ул. Морская, 1-40;
- ул. Паровозная 1-39;
- д/с 66,
- ОШ 37.
Также из-за ремонта до 21:00 прекратят подачу воды по следующим адресам:
- пр. Металлургов, 83-97, 67-87, 94-100, 102,109-129;
- ул. Куинджи,130-134,146-154а;
- бул. Шевченко, 71-87, 91-93, 72-76;
- ул. Фонтанная, 85;
- ул. А. Нильсена, 62;
- ул. Котляревского, 2-8а;
- ул. Готфейская, 81/83;
- ул. Писарева, 28;
- ул. Мусоргского,1-21;
- ул. Речная,1-65;
- ул. Греческая,124 -230;
- ул. Успенская,1-21;
- ул.Торговая,140-240;
- ул. Кальчанская, 2-55;
- пер. Кальчанский,1-19;
- ул. Заводская, 1-51;
- пл. Лепсе,1-53;
- пер. Заводской,1-66;
- В. Аджахи, 1-49;
- ул. Левицкого,1-53;
- ул. Кальмиусская, 1-47;
- ул. Кирова,1-44;
- ул. Н.Аджахи,1-54;
- ОШ № 11, 16, 17, 36, 66,
- д/сады № 3, 129, 150, 163, 164;
- бул. Шевченко, 81 а;
- Центр Опеки;
- БСМП;
- котельная 138 квартала;
- Кировский рынок, рынок Эдельвейс;
- молокозавод.
Кроме того, без воды до 17:00 пробудут: пр. Металлургов, 195 б/в; пр. Металлургов, 174-194, 180, 181- 213; ул. Гонды, 76; РИК, д/с 61, 71, 98, 90, 84, 102; ОШ 28; горбольница №5; ул. Покрышкина, 90; ул. Блажевича, 67, 69; ул. Прожекторная, 49; ул. Сеченова, 58, 66, 70.
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2017-11-08 08:37:00