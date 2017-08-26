В Мариуполе сегодня трамвай сошёл с рельсов

Сегодня, 26 августа, в Мариуполе на бульваре Шевченко трамвай №10 сошёл с рельсов. Благодаря быстрому реагированию ремонтников ТТУ и их умелым действиям, трамвай быстро поставили и возобновили движение.

Там частично меняли шпалы.