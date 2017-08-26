В Мариуполе сегодня трамвай сошёл с рельсов
26.08 в 14:44
Сегодня, 26 августа, в Мариуполе на бульваре Шевченко трамвай №10 сошёл с рельсов. Благодаря быстрому реагированию ремонтников ТТУ и их умелым действиям, трамвай быстро поставили и возобновили движение.
Там частично меняли шпалы.
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2017-08-26 14:44:00
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