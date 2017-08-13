В Мариуполе сегодня завершение программы 5-го тура Премьер-Лиги

Сегодня,в воскресенье, 13 августа, программу 5-го тура завершат матчи "Мариуполя" со львовскими "Карпатами" и донецкого "Олимпика" с одесским "Черноморцем", которые встретятся на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Мариупольская игра с 17:00 будет транслироваться телеканалом "Футбол 1", а столичная в 19:30 на том же канале "Футбол 1".

Турнирное положение: "Динамо" - 13 очков, "Шахтер" - 12, "Ворскла" - 10, "Олимпик" - 8, "Верес" - 6, "Сталь" - 6, "Мариуполь" - 5, "Заря" - 5, "Карпаты" - 4, "Александрия" - 3, "Зирка" - 2, "Черноморец" - 1.