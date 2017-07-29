В Мариуполе шторм. Порывы ветра до 24 метров в секунду
29.07 в 18:57
Сегодня в Мариуполе разыгрался шторм. Ветер достигал скорости 18-20 метров в секунду. При порывах он разгонялся до 24 метров в секунду. Волны поднимались над поверхностью моря более чем на 2 метра, а сталкиваясь с береговой линией, вздымались в небо на высоту более 4 метров.
По сообщению дежурного аварийно-водолазной службы городского совета Мариуполя, на побережье отдыхали и купались отдыхающие, но все обошлось без ЧП.
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2017-07-29 18:57:00
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