В Мариуполе штормовой ветер повалил дерево у детского сада
31.10 в 15:45
В Мариуполе порывы ветра скоростью около 19 метров в секунду сегодня свалили высокое дерево у детского сада №86 «Ручеёк», расположенного по адресу пр. Строителей, 75а.
Сухостой не выдержал шторма и упал в сторону пешеходной дорожки, проходящей к центральным воротам детского учреждения. Часть его веток обломилась и вылетела на асфальт дорожки. К счастью, никто не пострадал.
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2017-10-31 15:45:00