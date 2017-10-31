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В Мариуполе штормовой ветер повалил дерево у детского сада

31.10 в 15:45

В Мариуполе порывы ветра скоростью около 19 метров в секунду сегодня свалили высокое дерево у детского сада №86 «Ручеёк», расположенного по адресу пр. Строителей, 75а.

Сухостой не выдержал шторма и упал в сторону пешеходной дорожки, проходящей к центральным воротам детского учреждения. Часть его веток обломилась и вылетела на асфальт дорожки. К счастью, никто не пострадал.

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2017-10-31 15:45:00
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