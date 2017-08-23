Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе служебный лабрадор нашел на ж/д вокзале наркотики

23.08 в 15:06

Вчера на железнодорожном вокзале Мариуполя служебная собака правоохранителей Дели обратила внимание на 29-летнего парня, который направлялся домой – в Житомирскую область.

В ходе осмотра в сумке пассажира нашли сверток с измельченным веществом зеленого цвета с характерным запахом конопли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Изъятое направлено на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.

/uploads/news/964x620/XFSiHvHp.jpg
/uploads/news/964x620/uoqI4wg2.jpg
/uploads/news/964x620/ZUqBUVyI.jpg
/uploads/news/964x620/4Eh2X8iG.jpg
2017-08-23 15:06:00
Важные новости
В Мариуполе морские пограничники подняли флаги на своих катерах
23.08 в 14:47
В Мариуполе не прекращаются пожары
23.08 в 14:19
Лента новостей
В Мариуполе служебный лабрадор нашел на ж/д вокзале наркотики
23.08 в 15:06
В Мариуполе морские пограничники подняли флаги на своих катерах
23.08 в 14:47
В Мариуполе не прекращаются пожары
23.08 в 14:19
В Мариуполе до ночи будет обесточено Левобережье
23.08 в 13:55
Под Мариуполем наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел из «Градов»
23.08 в 13:37
В Мариуполе прошел митинг ко Дню Государственного Флага
23.08 в 13:10
Один из районов Мариуполя на двое суток останется без воды
23.08 в 12:57
Информация из официальных источников о новых социальных нормативах потребления газа
23.08 в 12:17