В Мариуполе служебный лабрадор нашел на ж/д вокзале наркотики

Вчера на железнодорожном вокзале Мариуполя служебная собака правоохранителей Дели обратила внимание на 29-летнего парня, который направлялся домой – в Житомирскую область.

В ходе осмотра в сумке пассажира нашли сверток с измельченным веществом зеленого цвета с характерным запахом конопли, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Изъятое направлено на экспертизу. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы.