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В Мариуполе сокращается работа внешкольных учебных групп

17.08 в 08:39

Данную информацию представила на прошедшем вчера заседании исполкома Мариуполя директор департамента образования Татьяна Братчикова. Если в период 2015-2016 учебного года системой внешкольного образования было охвачено 16132 учащихся, то в период 2017-2018 годов занятия внешкольных образовательных групп посетят 15560 ребят. Сокращение охвата составит 572 ребёнка.

По информации руководства департамента образования, также сократится количество самих групп внешкольного образования. Если в период 2015-2016 учебного года работало 885 групп внешкольного образования, то в период 2017-2018 годов занятия будут проводиться в 785 группах. Сокращение составляет 100 групп.

Всего внешкольной работой в этом году занимаются 11 внешкольных учебных заведений. В городе работает 785 кружков и секций. Их посещают 15560 ребят.

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2017-08-17 08:39:00
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