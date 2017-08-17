В Мариуполе сокращается работа внешкольных учебных групп

Данную информацию представила на прошедшем вчера заседании исполкома Мариуполя директор департамента образования Татьяна Братчикова. Если в период 2015-2016 учебного года системой внешкольного образования было охвачено 16132 учащихся, то в период 2017-2018 годов занятия внешкольных образовательных групп посетят 15560 ребят. Сокращение охвата составит 572 ребёнка.

По информации руководства департамента образования, также сократится количество самих групп внешкольного образования. Если в период 2015-2016 учебного года работало 885 групп внешкольного образования, то в период 2017-2018 годов занятия будут проводиться в 785 группах. Сокращение составляет 100 групп.

Всего внешкольной работой в этом году занимаются 11 внешкольных учебных заведений. В городе работает 785 кружков и секций. Их посещают 15560 ребят.