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В Мариуполе состоялась премьера детского мюзикла «Мохнатые истории»

28.10 в 13:52

27 октября во дворце культуры «Молодежный» для воспитанников детских садов и школьников подготовили концертную программу. На сцене состоялась премьера мюзикла «Мохнатые истории».

В представлении участвовали вокальный клуб «Веселка», детская театральная студия «Балаганчик», Мариупольская школа классической хореографии, а также вокальная студия «Арго». К слову, для троих актеров  театральной студии – это был дебют на сцене.

Зрители увидели различные истории про животных: домашних любимцев, Трех поросят и Волка, и многих других. Все это сопровождалось зажигательными танцами, легкими джазовыми песнями, балладами и рок-н-рольными треками.

Напомним, 31 октября в ДК «Молодежный» для детей пройдет вечер балета «В стране мечты».

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2017-10-28 13:52:00
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