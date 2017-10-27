В Мариуполе состоялась презентация фотокниги «Через війну. Погляд волонтера»

В Городском центре современного искусства и культуры имени А.И.Куинджи свою фотокнигу «Через війну. Погляд волонтера» презентовал Дмитрий Муравский. Здесь же состоялось и открытие фотовыставки, передает пресс-служба мэрии.

На снимках показаны военные будни украинских бойцов. На фото отдельно отображается и работа капелланов, волонтеров, которые занимаются физическим и моральным здоровьем военных.

Дмитрий Муравский сообщил, что планируется перевод книги на английский язык и презентация в странах Европы.

По словам автора, география фоторабот охватывает всю зону АТО. Первые снимки датированы июлем 2014, остальные – июнем 2017. Всего в базе фотографа несколько десятков тысяч файлов, из которых только часть обнародовалась в книге и на выставках, которые проходят по всей Украине.

На мероприятии побывал секретарь горсовета Степан Махсма. Он подчеркнул, что мариупольцы не по наслышке знают о войне: «Смотря на фотографии, наверное, каждый из нас воспроизводит ту картину, которую он видел на протяжении четырех лет. Пробегает в памяти то, что ты видел, то, что ты пережил. Все мы, наверное, ждем, чтобы следующая книга была уже о мирном времени, о нашей победе, о целостной неделимой Украине. И чтобы мы ее презентовали на своих границах за Новоазовском, на государственной границе нашей страны».