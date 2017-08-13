В Мариуполе состоялся футбольный матч Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» победил «Карпаты» с разгромным счётом

Сегодня, 13 августа, в Мариуполе на стадионе «Ильичёвец» прошёл поединок 5-го тура украинской Премьер-лиги, где команда Мариуполь» одержала победу над «Карпатами» со счётом 3:0.

Наша команда на 10-й минуте матча открыла счёт - Вячеслав Чурко замкнул подачу с правого фланга и вывел команду вперёд. На 18-й минуте счёт увеличился – 2:0 за счёт автогола игрока львовского клуба Лебеденко, который срезал подачу с правого флага в ворота.

Во втором тайме достойно показал себя в воротах Рустам Худжамов, "работавший" в воротах хозяев поля. Русланом Фоминым был упущен шанс сделать счёт разгромным, но уже в компенсированное время его ошибку исправил Сергей Болбат, реализовавший выход один на один.

Благодаря этой победе, «Мариуполь» поднялся с 7-го на 4-е место в турнирной таблице.

Кстати, матч состоялся в присутствии 9120 зрителей.

Голы: Чурко, 10, Лебеденко, 18 (в свои ворота), Болбат, 90+3

"Мариуполь": Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Вакуленко Неплях — Кольцов, Мишнев – Чурко (Белый, 75), Кожанов (Рудыка, 56), Болбат – Фомин (Виценец, 89).

"Карпаты": Пидкивка – Федецкий, Нестеров, Кортеджано, Лебеденко — Клец, Ди Франко (Грисьо, 71) — Мирошниченко, Худобяк, Чачуа (Аркес, 46) — Дебелко (Рибас, 54).

Предупреждения: Фомин, Кольцов — Рибас, Федецкий