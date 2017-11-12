В Мариуполе состоятся показы фильмов XIV Международного путешествующего фестиваля «Docudays UA»

С 16 ноября 2017 года в Мариуполе пройдут показы документальных фильмов о правах человека в рамках фестиваля «Docudays UA».

Площадками для показов станут кинотеатр «Победа», школы, высшие и средние учебные заведения, киноклубы и креативные пространства, библиотеки, воинские части, а также учреждения Государственной пенитенциарной службы Мариуполя. Здесь также состоятся и обсуждения фильмов фестиваля.

Как отмечают организаторы, главная тема фестиваля 2017 года - «Четыре градуса». Она посвящена проблеме изменения климата и защиты окружающей среды. Экологи прогнозируют, что к концу столетия именно на столько поднимется средняя температура на Земле, что может спровоцировать новые природные катаклизмы на планете. Фестиваль этого года предлагает мариупольским зрителям посмотреть на вопросы защиты окружающей среды с различных позиций.

16 ноября в Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко состоится в пресс-конференция, посвященная открытию XIV Международного путешествующего фестиваля «Docudays UA».

Узнать о расписании кинопоказов в Мариуполе можно на сайте в разделе «График фестиваля».