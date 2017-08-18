В Мариуполе сотрудница лицея проведет 4 года в тюрьме за «мертвые души»

В Мариуполе суд вынес приговор 65-летней бывшей сотруднице одного из профессиональных лицеев, которая в период 2011-2015 годов злоупотребляла своим служебным положением и присваивала деньги из бюджета.

Как выяснилось, женщина в сговоре с директором устроила на работу своих родственников, которые в результате не проработали там ни дня. Более того – они проживали за рубежом, а в это время зарплата «капала» в карман мошенницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговором Ильичевского районного суда Мариуполя 65-летняя женщина была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, и приговорена к условному наказанию. Но после обжалования наказания ее приговорили к 4 годам тюрьмы.