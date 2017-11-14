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В Мариуполе сотрудницу горсовета обвиняют в коррупции – устроила на работу родную сестру

14.11 в 13:56

Национальное агентство по предотвращению коррупции обвиняет в коррупции начальника отдела - главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и планирования Департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета. Протокол об административных нарушениях направлен в суд.

Как выяснилось, женщина была председателем в конкурсной комиссии по отбору кандидатов на вакансии в управлении соцзащиты населения Центрального района и, пользуясь своим положением, трудоустроила родную сестру.

В пресс-службе НАПК сообщают: «Нарушила требования части первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно - неуведомление в установленном законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и части второй статьи 172-7 совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов».

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2017-11-14 13:56:00
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