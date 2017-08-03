В Мариуполе сотрудницу налоговой инспекции задержали на взятке в 100 тысяч гривен

В Мариуполе задержали руководителя отдела объединенной государственной налоговой инспекции, которая попалась на взятке.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, женщина требовала 100 тысяч гривен и 2 куба дров за подписание договора о признании электронных документов и непрепятствование в дальнейшей деятельности предприятия.

Деньги переводили на банковские счета женщины.

Сейчас она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство.



