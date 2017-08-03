В Мариуполе сотрудницу налоговой инспекции задержали на взятке в 100 тысяч гривен
3.08 в 13:46
В Мариуполе задержали руководителя отдела объединенной государственной налоговой инспекции, которая попалась на взятке.
Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, женщина требовала 100 тысяч гривен и 2 куба дров за подписание договора о признании электронных документов и непрепятствование в дальнейшей деятельности предприятия.
Деньги переводили на банковские счета женщины.
Сейчас она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство.
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2017-08-03 13:46:00
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