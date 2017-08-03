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В Мариуполе сотрудницу налоговой инспекции задержали на взятке в 100 тысяч гривен

3.08 в 13:46

В Мариуполе задержали руководителя отдела объединенной государственной налоговой инспекции, которая попалась на взятке.

Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, женщина требовала 100 тысяч гривен и 2 куба дров за подписание договора о признании электронных документов и непрепятствование в дальнейшей деятельности предприятия.

Деньги переводили на банковские счета женщины.

Сейчас она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство.


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2017-08-03 13:46:00
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