В Мариуполе создадут кафедру военной подготовки

Кабинет министров Украины поручил создать кафедры военной подготовки на базе двух украинских ВУЗов. А именно, такие кафедры появятся в Академии Пенитенциарной службы в Чернигове и в Приазовском государственном техническом университет в Мариуполе.

Об этом говорится в постановлению №809 от 25 октября.

Отмечается, что цель решения - привести объем офицеров запаса в соответствие с потребностями для комплектования ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения по соответствующим военно-учетным специальностям в областях, где в настоящее время военные учебные подразделения ВУЗов отсутствуют.

Кроме того, планируют военно-патриотическое воспитание молодежи и пропаганду военной службы, которая необходима для обеспечения надлежащей защиты государства, его суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.