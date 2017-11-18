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В Мариуполе создадут управление по развитию имиджа

18.11 в 19:37

В Мариупольском горсовете хотят создать Управление развития городского пространства и промоций. Главная его задача – продвижение позитивного имиджа города и громады, пишет «Ильичевец».

В штат хотят набрать 8 сотрудников, которые будут получать 60 тысяч гривен на всех ежемесячно. Они будут организовывать экскурсии, создавать промо-литературу и сувенирную продукцию о городе, его историко-культурном наследии, экономико-инвестиционном потенциале.

Также одно из направлений деятельности – индустриальный туризм, ведь в Мариуполе есть что показать: металлургические предприятия, порт и т.д.

Однако не все депутаты поддержали эту идею, ведь, по их словам, 8 человек для начинающего подразделения – это слишком много.

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2017-11-18 19:37:00
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