В Мариуполе спасатели сняли кошку с 15-метрового дерева
8.11 в 09:17
Вчера в Службу спасения «101» за помощью обратились жители одного из домов на пр. Металлургов. Они сообщили, что во дворе на дереве застряла кошка и уже долгое время не может самостоятельно слезть. Животное громко просило помощи у людей.
Прибывшие на место спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью автолестницы сняли кошку с 15-метрового дерева. Жители дома поблагодарили сотрудников ГСЧС за то, что не оставили животное в беде и вовремя пришли на помощь.
От Главного управления привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.
/uploads/news/964x620/6tt8yv7q.jpg
/uploads/news/964x620/tP9LWl76.jpg
/uploads/news/964x620/0r9fuzCg.jpg
2017-11-08 09:17:00
Важные новости
8.11 в 10:27
8.11 в 09:59