В Мариуполе спасатели сняли кошку с 15-метрового дерева

Вчера в Службу спасения «101» за помощью обратились жители одного из домов на пр. Металлургов. Они сообщили, что во дворе на дереве застряла кошка и уже долгое время не может самостоятельно слезть. Животное громко просило помощи у людей.

Прибывшие на место спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью автолестницы сняли кошку с 15-метрового дерева. Жители дома поблагодарили сотрудников ГСЧС за то, что не оставили животное в беде и вовремя пришли на помощь.

От Главного управления привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.