Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе спасатели сняли кошку с 15-метрового дерева

8.11 в 09:17

Вчера в Службу спасения «101» за помощью обратились жители одного из домов на пр. Металлургов. Они сообщили, что во дворе на дереве застряла кошка и уже долгое время не может самостоятельно слезть. Животное громко просило помощи у людей.

Прибывшие на место спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью автолестницы сняли кошку с 15-метрового дерева. Жители дома поблагодарили сотрудников ГСЧС за то, что не оставили животное в беде и вовремя пришли на помощь.

От Главного управления привлекалось 2 человека личного состава и 1 единица техники.

/uploads/news/964x620/6tt8yv7q.jpg
/uploads/news/964x620/tP9LWl76.jpg
/uploads/news/964x620/0r9fuzCg.jpg
2017-11-08 09:17:00
Важные новости
Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги
8.11 в 10:27
Минюст внедрил нововведение в правила аренды земли
8.11 в 09:59
Лента новостей
Мариупольцев от мала до велика учат экономить деньги
8.11 в 10:27
Минюст внедрил нововведение в правила аренды земли
8.11 в 09:59
Жители Широкино оживленно отреагировали на указ Порошенко о создании ВГА
8.11 в 09:49
В Мариуполе спасатели сняли кошку с 15-метрового дерева
8.11 в 09:17
На КПВВ «Станица Луганская» установят видеонаблюдение и будут бороться с «оборотнями в погонах»
8.11 в 08:59
В Мариуполе сегодня снизят подачу воды, а кое-где - отключат
8.11 в 08:37
«Обстрел» Донецка случился из-за разлета боеприпасов от взрыва складов ДНР, - СЦКК
8.11 в 08:13
Под Мариуполем построят объездную дорогу вместо разрушенной мелекинской трассы
7.11 в 20:54