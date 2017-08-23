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В Мариуполе спасателям подарили новую технику

23.08 в 20:48

Сотрудникам ГСЧС Донецкой области передали новую технику и оборудование. Торжественная передача подарков состоялась сегодня, 23 августа, на базе 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Мариуполе.

Так, спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда получили ключи от специального аварийно-спасательного автомобиля быстрого реагирования, который был приобретен за счет средств Марьинской райгосадминистрации, а коллектив 91-й Профессиональной пожарной части - восстановленный пожарный автомобиль.

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2017-08-23 20:48:00
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