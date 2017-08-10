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В Мариуполе спасают аллею платанов в Приморском парке Мариуполя

10.08 в 16:20

Жаркая погода стала причиной гибели части насаждений на одной из центральных аллей Приморского парка.

Не все посаженные два года назад молодые платаны выдержали испытание высокими температурами этим летом. Как сообщили специалисты "Зеленстроя", несмотря на все предпринимаемые меры спасения деревьев, один платан уже погиб, ещё около пяти деревьев могут тоже засохнуть полностью.

Работники коммунального предприятия обеспечивают специальный график и технологию поливки растений, чтобы минимализировать ущерб, наносимый погодными условиями зелёным насаждениям Приморского парка.

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2017-08-10 16:20:00
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