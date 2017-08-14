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В Мариуполе стартовала парусная регата «Олимпийские надежды Азовья»

14.08 в 16:33

В минувшие выходные в Мариуполе стартовала парусная регата «Олимпийские надежды Азовья» памяти известного металлурга В. Лепорского, которая будет длиться неделю – до 20 августа, сообщает пресс-служба горсовета.

В день открытия в мероприятиях приняли участие секретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов и начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Казанцев.

За победу будет бороться 81 спортсмен на 15 крейсерских яхтах. Юные участники «сразятся» в акватории моря на территории города, а вот более опытные участники отправятся в путешествие по маршруту Мариуполь - Бердянск - коса Обиточная - Бердянск - Мариуполь.

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2017-08-14 16:33:00
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