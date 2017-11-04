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В Мариуполе стартовали общегородские субботники: на уборку вышли чиновники и жители города

4.11 в 13:23

Сегодня в Мариуполе состоялся первый общегородской субботник осени. На уборку улиц от опавшей листвы вышли как сотрудники исполкома, коммунальных служб, предприятий, так и жители города.

Порядок наводили во всех районах города около 10 тысяч мариупольцев. А кто-то пришел на субботник вместе с детьми и даже домашними питомцами. Так, четырехлетняя Ева впервые взяла в руки взрослые грабли. Маленькая помощница трудилась вместе с мамой.

Эффективнее работать помогала музыка. А сотрудники коммунальных предприятий вместе с техникой позволили ускорить этот процесс.

«Городским головой Вадимом Бойченко подписано распоряжение, что каждую субботу ноября будем проводить субботники. Всего их будет четыре. Сегодня к уборке города задействовано около 30 единиц техники. Проводить субботники – это хорошая и добрая  традиция. Совместными усилиями мы сможем сделать Мариуполь чище, красивее и комфортнее», - рассказал заместитель городского головы Михаил Когут.

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2017-11-04 13:23:00
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