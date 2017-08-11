В Мариуполе строителей поздравили с профессиональным праздником

13 августа в Украине отметят День строителя. Накануне этого праздника заместитель мэра Мариуполя Александр Голтвенко поздравил виновников торжества и вручил 30-ти руководителям местных строительных предприятий благодарности городского головы.

К слову, именно благодаря строителям Мариуполь развивается, появляются новые объекты. Так, в 2016 году было реализовано и профинансировано 262 проекта на сумму 520 млн гривен. На период текущего года выполнят 57 замыслов по строительству и реконструкции и 212 - по капитальным ремонтам на сумму 636, 5 млн грн, сообщает пресс-служба горсовета.

«Выполненные проекты - это работа, которая сделана вашими руками и руками вашего персонала. Мы призываем вас работать на благо города и участвовать в торгах и ремонтах объектов строительства муниципальных учреждений. Хочу отметить, что город сделал лучший подарок для всех предприятий - большой объем заказов на будущий год», - подчеркнул Александр Голтвенко.