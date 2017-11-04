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В Мариуполе строится современный Центр безопасности граждан

4.11 в 17:57

На Донетчине в активной фазе находится процесс реформирования системы гражданской защиты населения, в ходе которого предусмотрено создание Центров безопасности граждан.

В настоящее время на территории области продолжается строительство таких Центров в Соледарской, Северской, Ильиновской и Николаевской ОТГ, а также в Мариуполе, сообщает пресс-служба ГСЧС. Их открытие является большим достоянием в вопросе безопасности, это дает возможность сохранить жизни людей в чрезвычайных ситуациях, оперативно реагировать на пожары и другие чрезвычайные происшествия.

«Для определения наиболее экономически выгодного предложения по проведению строительных работ и приобретению пожарных автомобилей происходит процедура «открытых торгов». Для обеспечения деятельности Центров осуществляется закупка средств связи, мебели, одежды. Большинство закупок происходит через программу Prozorro, что позволяет эффективно использовать средства», - отмечается в сообщении.

Ранее, был открыт Центр безопасности граждан на территории Лиманской объединенной территориальной громады.

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2017-11-04 17:57:00
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