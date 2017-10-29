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В Мариуполе суд посадил пограничника на 13 лет за расстрел гражданского автомобиля

29.10 в 12:18

В Мариуполе суд приговорил старшего солдата Бердянского пограничного отряда Сергея Колмогорова к 13 годам лишения свободы за стрельбу на блокпосту.

Инцидент произошел 9 сентября 2014 года на блокпосту возле Мариуполя. Так, пограничники заметили на берегу моря автомобиль, который мигал фарами, подавая какие-то сигналы, а затем направился в сторону блокпоста. Военные подавали сигналы водителю остановиться, но когда машина мчалась на прорыв, было принято решение открыть огонь на поражение.

«К сожалению, пассажирка транспортного средства погибла, а водитель, уроженец Донецка, не пострадал. Позже, после нескольких допросов, он выехал в Россию», - отметили в Госпогранслужбе.

Несмотря на то, что стреляли сразу 9 силовиков, осудили лишь Сергея Колмогорова. Апелляционный суд оставил приговор в силе. 2 ноября данное дело должен рассмотреть Высший специализированный суд Украины.

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2017-10-29 12:18:00
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