В Мариуполе у ДК «Молодежный» повреждены декоративные светильники

У ДК "Молодёжный» из 7 светильников декоративного освещения в исторической части Мариуполя три были повреждены. У них в различной степени деформированы нержавеющие стойки.

Напомним, что в 2014 году ДК "Молодежный" выиграл в городском конкурсе мини-проектов с идеей освещения фасадной части дворца. В декабре этого же года вдоль улицы Харлампиевской были установлены декоративные светильники.