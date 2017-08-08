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В Мариуполе у ДК «Молодежный» повреждены декоративные светильники

8.08 в 10:54

У ДК "Молодёжный» из 7 светильников декоративного освещения в исторической части Мариуполя три были повреждены. У них в различной степени деформированы нержавеющие стойки.

Напомним, что в 2014 году ДК "Молодежный" выиграл в городском конкурсе мини-проектов с идеей освещения фасадной части дворца. В декабре этого же года вдоль улицы Харлампиевской были установлены декоративные светильники.

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2017-08-08 10:54:00
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