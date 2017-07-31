В Мариуполе у матери забрали ребенка, который жил в антисанитарных условиях

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Садоводческом обществе Центрального района живет семья, в которой ребенок растет в антисанитарных условиях. Об этом сообщил председатель общества, рассказали в полиции.

В результате эта информация подтвердилась. Правоохранители обнаружили в доме беспорядок, разбросанные вещи, грязь и немытую посуду на кухне. Шестилетний мальчик был голодным и неухоженным.

Как отметили в полиции, 40-летняя женщина неоднократно попадала во внимание комиссии по делам детей. Семья не имеет официального источника дохода и сейчас живет за счет помощи, которое государство выплачивает на ребенка.

Комиссия провела профилактическую работу с горе-матерью. Мальчика передали социальным службам. Ребенка вернут в том случае, если женщина приведет дом в порядок и создаст условия для воспитания сына.