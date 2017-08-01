В Мариуполе у школы рухнула высокая акация

В Мариуполе недалеко от гимназии №2 на улице Лавицкого на тротуар упала крона акации. Ствол дерева сломался пополам, что и привело к её обрушению.

Свалившуюся часть сдвинули к обочине пешеходной дорожки. На данный момент аварийное дерево опасности прохожим не представляет.

Напомним, сотрудники "Зеленстроя" начали спиливать сухие деревья и ветки. Работы проведут в Театральном сквере, парке "Победы" и на аварийных участках.