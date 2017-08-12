В Мариуполе усилены меры безопасности накануне футбольного матча

С сегодняшней ночи в Мариуполе усилены меры безопасности полицией Донетчины накануне матча Премьер-Лиги Украины по футболу «Мариуполь» - «Карпаты», он состоится 13 августа на стадионе «Ильичёвец».

Начиная с сегодняшней, все три ночи на улицах прифронтового города будут дежурить группы спецназа полиции на бронированной технике.

В составе бронегруппы - бойцы спецподразделения КОРД и сотрудники уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Донецкой области, которые патрулируют все районы Мариуполя.

В задачи полицейских входит проверка транспорта и документов граждан, выявление и нейтрализация возможных угроз для граждан.

Перед заступлением на службу, правоохранителей проинструктировал заместитель начальника полиции Донецкой области - начальник криминальной полиции Сергей Колесник.

„Наша основная цель - не допустить ни одной дестабилизации ситуации, провоз нелегального оружия, боеприпасов, взрывчатки, проникновение членов диверсионных групп“, - отметил Сергей Колесник.