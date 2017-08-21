В Мариуполе устраивают флешмоб ко Дню Флага

23 августа Мариуполь вместе со всей Украиной отметит государственный праздник – День Флага. К этому дню городской совет устраивает флешмоб.

Так, жителей Мариуполя призывают «разукрасить» город в сине-желтые цвета и вывесить флаги на своих балконах, окнах и автомобилях и украсить свои дома в национальном стиле.

Фото украшенных домов, балконов, окон и автомобилей выставляйте в социальных сетях под хэштегом #синьожовтийМариуполь и присылайте сообщения на официальную страницу Facebook Мариупольского городского совета или в Instagram mariupolrada. Лучшие фотографии будут размещены на сайте городского совета.