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В Мариуполе устраивают флешмоб ко Дню Флага

21.08 в 11:20

23 августа Мариуполь вместе со всей Украиной отметит государственный праздник – День Флага. К этому дню городской совет устраивает флешмоб.

Так, жителей Мариуполя призывают «разукрасить» город в сине-желтые цвета и вывесить флаги на своих балконах, окнах и автомобилях и украсить свои дома в национальном стиле.

Фото украшенных домов, балконов, окон и автомобилей выставляйте в социальных сетях под хэштегом #синьожовтийМариуполь и присылайте сообщения на официальную страницу Facebook Мариупольского городского совета или в Instagram mariupolrada. Лучшие фотографии будут размещены на сайте городского совета.

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2017-08-21 11:20:00
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