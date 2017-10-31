В Мариуполе устранили опасность, угрожавшую юным горожанам

В период штормовой погоды в Мариуполе возникают аварийные ситуации – падающие деревья и тяжелые ветки задевают автомобили, могут травмировать людей. Чтобы упредить несчастные случаи, депутаты горсовета и председатели КСН обращаются в коммунальные предприятия для ликвидации возможных опасностей.

Так, на придомовой территории дома №67/13 по проспекту Строителей снесли сухую акацию. По просьбе жителей здесь также вырезали поросль и убрали траву.

А на территории КСН "Центральный 1" около дома №68 на улице Карпинского была убрана аварийная ива. Председатель КСН Виктория Деликатная отметила, что сухое дерево было расположено на пути к библиотеке им.Франко и могло стать причиной травмы детей. Сухостой нужно было срочно спилить, учитывая, что сейчас передают штормовые предупреждения.

Напомним, сегодня в городе из-за порывистого ветра рухнуло дерево у детского сада №86 «Ручеёк». К счастью, никто не пострадал.