В Мариуполе устранили последствия вандализма на Аллее детей войны

На арке памяти, расположенной у входа в Аллею детей войны в Приморском парке, заменили повреждённые надписи. Даты начала и завершения Великой Отечественной войны, выполненные в золотом цвете, заменили красными цифрами.

Напомним, что цифры на данной арке были частично сломаны неизвестными в начале этого года. И только спустя 6 месяцев они обрели "новую жизнь".