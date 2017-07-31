В Мариуполе устранили последствия вандализма на Аллее детей войны
31.07 в 17:13
На арке памяти, расположенной у входа в Аллею детей войны в Приморском парке, заменили повреждённые надписи. Даты начала и завершения Великой Отечественной войны, выполненные в золотом цвете, заменили красными цифрами.
Напомним, что цифры на данной арке были частично сломаны неизвестными в начале этого года. И только спустя 6 месяцев они обрели "новую жизнь".
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2017-07-31 17:13:00
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31.07 в 19:35