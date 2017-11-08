В Мариуполе устранили угрозу контактным сетям
8.11 в 20:55
В Мариуполе вдоль линии движения троллейбусов в Приморском районе ведутся работы по обрезке деревьев, ветви которых нависли над электрическими сетями, передает пресс-служба горсовета.
Устраняют угрозу обрыва сотрудники КП «Зеленого строительства» и КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление». Сегодня спили ветви по проспекту Нахимова.
Работы по обрезке ветвей вдоль маршрута движения троллейбусов в Приморском районе будут проводиться и по другим улицам.
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2017-11-08 20:55:00
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