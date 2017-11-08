В Мариуполе устранили угрозу контактным сетям

В Мариуполе вдоль линии движения троллейбусов в Приморском районе ведутся работы по обрезке деревьев, ветви которых нависли над электрическими сетями, передает пресс-служба горсовета.

Устраняют угрозу обрыва сотрудники КП «Зеленого строительства» и КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление». Сегодня спили ветви по проспекту Нахимова.

Работы по обрезке ветвей вдоль маршрута движения троллейбусов в Приморском районе будут проводиться и по другим улицам.