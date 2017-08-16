В Мариуполе устроили «парад» новой техники «Зеленстроя» и «Коммунальника»
16.08 в 15:02
Сегодня, 16 августа, на площади Воинов-освободителей в присутствии губернатора Донецкой области Павла Жебривского и городского головы Вадима Бойченко торжественно представили новую технику «Зеленстроя» и «Коммунальника».
На развитие этих предприятий город и область пополам выделили 110 миллионов гривен. Такие изменения планировали реализовать за 5 лет, но успели всего за полтора, сообщает пресс-служба горсовета.
«Мы поставили перед собой важную задачу - навести в нашем доме порядок. Философия этого заключалась не только в приобретенной технике, но и в предоставлении качественно новой услуги. И сегодня жители Мариуполя выражают слова благодарности в адрес этих двух обновленных предприятий», - отметил мэр.
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2017-08-16 15:02:00
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