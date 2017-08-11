В Мариуполе увеличат количество общественного транспорта к матчу с «Карпатами»

В воскресенье, 13 августа, в Мариуполе на стадионе «Ильичевец» в памках Премьер-лиги Украины пройдет матч между местной командой и львовскими «Карпатами». Начало игры в 17:00.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в этот день будет усилено движение горэлектротранспорта в направлении стадиона:

трамвайных маршрутов № 1, 7, 9, 11, 14.

троллейбусных маршрутов № 12, 13.

После окончания матча с 18:45 будут организованы дополнительные трамваи по маршрутам № 7, 10, 11, 14 и коммунальные автобусы по маршрутам № 12А, 13А, 25 от остановки «Стадион» по пр. Карпова. Внесены изменения в расписание движения троллейбусных маршрутов от остановки «ДК Икра».