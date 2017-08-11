В Мариуполе увеличат количество общественного транспорта к матчу с «Карпатами»
11.08 в 16:11
В воскресенье, 13 августа, в Мариуполе на стадионе «Ильичевец» в памках Премьер-лиги Украины пройдет матч между местной командой и львовскими «Карпатами». Начало игры в 17:00.
Как сообщает пресс-служба горсовета, в этот день будет усилено движение горэлектротранспорта в направлении стадиона:
- трамвайных маршрутов № 1, 7, 9, 11, 14.
- троллейбусных маршрутов № 12, 13.
После окончания матча с 18:45 будут организованы дополнительные трамваи по маршрутам № 7, 10, 11, 14 и коммунальные автобусы по маршрутам № 12А, 13А, 25 от остановки «Стадион» по пр. Карпова. Внесены изменения в расписание движения троллейбусных маршрутов от остановки «ДК Икра».
/uploads/news/964x620/6nch2RFe.jpg
2017-08-11 16:11:00
Важные новости
11.08 в 16:28