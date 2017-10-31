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В Мариуполе в честь годовщины «Зеленого центра Метинвест» появится Дерево Единения

31.10 в 15:37

В Мариуполе общественный союз «Зеленый центр Метинвест» будет праздновать годовщину со дня своего создания. Его деятельность в нашем городе началась в конце 2013 года.

За это время активисты Центра на деле помогали жителям, общественным организациям, КСНам в вопросах благоустройства, озеленения и санитарного состояния придомовых и городских территорий. Для школьников запущена образовательная экологическая программа «Зеленый росток». Также проводятся локальные и общегородские экологические акции и мероприятия.

Свое 4-летие «Зеленый центр Метинвест» отметит 4 ноября на Театральной площади в центре города. Здесь организуют игровую программу для детей. А на импровизированной сцене состоится презентация Дерева Единения.

Начало мероприятий в 10:00.

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2017-10-31 15:37:00
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