В Мариуполе в честь годовщины «Зеленого центра Метинвест» появится Дерево Единения

В Мариуполе общественный союз «Зеленый центр Метинвест» будет праздновать годовщину со дня своего создания. Его деятельность в нашем городе началась в конце 2013 года.

За это время активисты Центра на деле помогали жителям, общественным организациям, КСНам в вопросах благоустройства, озеленения и санитарного состояния придомовых и городских территорий. Для школьников запущена образовательная экологическая программа «Зеленый росток». Также проводятся локальные и общегородские экологические акции и мероприятия.

Свое 4-летие «Зеленый центр Метинвест» отметит 4 ноября на Театральной площади в центре города. Здесь организуют игровую программу для детей. А на импровизированной сцене состоится презентация Дерева Единения.

Начало мероприятий в 10:00.