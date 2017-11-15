В Мариуполе в ДТП попали три легковушки и маршрутка №156: есть пострадавшие
15.11 в 08:01
Вчера, 14 ноября, около 21:00 на проспекте Никопольском (ранее Ильича), произошло ДТП с участием трех легковушек и маршрутки №156.
В результате аварии «ВАЗ 2105» перевернулся, вылетевший из него динамик пробил стекло проезжавшему мимо «ВАЗ 2101», у автомобиля «Амулет» помята передняя часть. А вот маршрутка получила наименьшие повреждения, да и пассажиры, которые находились в салоне, не пострадали.
По предварительным данным, в аварии пострадали 4 человека. На место происшествия вызывали карету «скорой помощи».
Кроме того, движение транспорта на этом участке было затруднено.
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2017-11-15 08:01:00
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15.11 в 09:01