В Мариуполе в ДТП попали три легковушки и маршрутка №156: есть пострадавшие

Вчера, 14 ноября, около 21:00 на проспекте Никопольском (ранее Ильича), произошло ДТП с участием трех легковушек и маршрутки №156.

В результате аварии «ВАЗ 2105» перевернулся, вылетевший из него динамик пробил стекло проезжавшему мимо «ВАЗ 2101», у автомобиля «Амулет» помята передняя часть. А вот маршрутка получила наименьшие повреждения, да и пассажиры, которые находились в салоне, не пострадали.

По предварительным данным, в аварии пострадали 4 человека. На место происшествия вызывали карету «скорой помощи».

Кроме того, движение транспорта на этом участке было затруднено.