В Мариуполе в морской воде нашли кишечную палочку
22.08 в 07:56
Специалисты уже традиционно для летнего времени взяли пробы воды на мариупольских пляжах и обнаружили в них превышение показателя индекса лактозопозитивной кишечной палочки.
В пресс-службе горсовета отмечают, что по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) снова ухудшилось.
Наибольшие превышения этого показателя зафиксированы на пляжах Левобережного района, наименьшие - на пляже Приморского района. Однако в контрольной точке отбора на Приморском пляже выявлены превышения нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.
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2017-08-22 07:56:00
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22.08 в 09:00