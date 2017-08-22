Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе в морской воде нашли кишечную палочку

22.08 в 07:56

Специалисты уже традиционно для летнего времени взяли пробы воды на мариупольских пляжах и обнаружили в них превышение показателя индекса лактозопозитивной кишечной палочки.

В пресс-службе горсовета отмечают, что по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) снова ухудшилось.

Наибольшие превышения этого показателя зафиксированы на пляжах Левобережного района, наименьшие - на пляже Приморского района. Однако в контрольной точке отбора на Приморском пляже выявлены превышения нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.

/uploads/news/964x620/cX1P5OIs.jpg
2017-08-22 07:56:00
Важные новости
Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды
22.08 в 09:00
Штаты погрузились во тьму: как в Америке прошло «великое солнечное затмение»
22.08 в 08:38
Лента новостей
Сегодня мариупольцев до вечера оставят без воды
22.08 в 09:00
Штаты погрузились во тьму: как в Америке прошло «великое солнечное затмение»
22.08 в 08:38
На мариупольском пляже вывернули бесплатный душ
22.08 в 08:26
На Донбассе обстреляли наблюдательный пункт СЦКК
22.08 в 08:17
В Мариуполе в морской воде нашли кишечную палочку
22.08 в 07:56
В Мариуполе возле рынка столкнулись две машины: есть пострадавшие
21.08 в 21:05
В Мариуполе ко Дню Независимости пограничники усилили охрану морской границы
21.08 в 20:29
В прифронтовых селах из-за обстрелов горят дома
21.08 в 19:55