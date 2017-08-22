В Мариуполе в морской воде нашли кишечную палочку

Специалисты уже традиционно для летнего времени взяли пробы воды на мариупольских пляжах и обнаружили в них превышение показателя индекса лактозопозитивной кишечной палочки.

В пресс-службе горсовета отмечают, что по сравнению с прошлой неделей состояние морской воды по показателю индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) снова ухудшилось.

Наибольшие превышения этого показателя зафиксированы на пляжах Левобережного района, наименьшие - на пляже Приморского района. Однако в контрольной точке отбора на Приморском пляже выявлены превышения нормативов по показателю вирусного загрязнения морской воды.