В Мариуполе в мусорном баке нашли две гранаты и мину

Вчера, 3 августа, в частном секторе Центрального района Мариуполя в мусорном баке нашли боеприпасы: гранаты РГД-5 и Ф-1, окрашенные в черный цвет, и противотанковую мину, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сообщение о находке на 102 поступило от местных жителей. Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили территорию, однако корреспондент «Мариупольских новостей» стал свидетелем того, как люди свободно проходили через ленту и выбрасывали мусор.

По предварительным данным, боеприпасы оказались учебными.