В Мариуполе в мусорном баке нашли две гранаты и мину
4.08 в 08:16
Вчера, 3 августа, в частном секторе Центрального района Мариуполя в мусорном баке нашли боеприпасы: гранаты РГД-5 и Ф-1, окрашенные в черный цвет, и противотанковую мину, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Сообщение о находке на 102 поступило от местных жителей. Прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили территорию, однако корреспондент «Мариупольских новостей» стал свидетелем того, как люди свободно проходили через ленту и выбрасывали мусор.
По предварительным данным, боеприпасы оказались учебными.
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2017-08-04 08:16:00
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