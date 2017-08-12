В Мариуполе в районе высотки на ул.Лавицкого люди самостоятельно тушили пожар
12.08 в 08:19
На улице Лавицкого в Приморском районе рядом с домом №14А вечером 11 августа внезапно на придомовой территории у гаражей загорелась сухая трава.
Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось, поэтому жильцы, не дожидаясь пожарных, самостоятельно начали тушить пожар. Они сбивали пламя мокрыми тряпками и ветками, пока к месту происшествия не подъехали пожарные, которые и справились с огнём.
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2017-08-12 08:19:00
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12.08 в 09:36