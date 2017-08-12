В Мариуполе в районе высотки на ул.Лавицкого люди самостоятельно тушили пожар

На улице Лавицкого в Приморском районе рядом с домом №14А вечером 11 августа внезапно на придомовой территории у гаражей загорелась сухая трава.

Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось, поэтому жильцы, не дожидаясь пожарных, самостоятельно начали тушить пожар. Они сбивали пламя мокрыми тряпками и ветками, пока к месту происшествия не подъехали пожарные, которые и справились с огнём.