В Мариуполе в сгоревшем доме нашли тело неизвестного человека
16.11 в 09:48
Ночью 16 ноября, около 00:26 в Мариуполе произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме. На место оперативно прибыла пожарно-спасательная бригада.
По информации пресс-службы ГСЧС, во время тушения огня спасатели обнаружили обгоревшее тело человека.
Возгорание ликвидировали в 03:30. Пожар уничтожил кровлю и перекрытие на площади 20 кв.м, перегородки и стены полностью, 4 оконных блока и 1 дверь.
Причина возгорания и анкетные данные погибшего устанавливаются соответствующими специалистами.
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2017-11-16 09:48:00
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